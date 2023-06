Orgelsommer wird in der Herderkirche fortgesetzt

In Weimar in der Herderkirche präsentieren Studierende Werke von Bach und Reger.

Weimar. Besucher des Orgelsommers in Weimar können sich auf Werke von Bach und Reger freuen.

Der Weimarer Orgelsommer findet seine Fortsetzung am Sonntag, 25. Juni, in der Herderkirche. Das Programm gestalten die Studierenden der Orgelklasse von Martin Sturm mit Werken von Bach und Reger. „Ich bin sehr glücklich, dass wie bereits in den vergangenen Jahren unsere enge Verbindung zur Weimarer Musikhochschule hier sicht- und hörbar wird. Neben renommierten Solisten aus ganz Deutschland, die immer sehr gerne nach Weimar kommen, haben wir auch den eigenen Nachwuchs am Start“, so Sturm.

Zudem findet das Serenadenkonzert von Bach-Chor und Stadtkirchenorchester am 2. Juli im Rahmen des Orgelsommers im Herderhof statt. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Kirche verlegt.

Karten (8 Euro und ermäßigt 5 Euro) gibt es an der Abendkasse oder in der Herderkirche.