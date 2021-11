„Orpheus“ als One-Man-Musical in Weimar

Weimar. Das Galli Theater Weimar spielt unter Beachtung der Corona-Bedingungen weiter für sein Publikum.

Unter Einhaltung der Corona-Bedingungen kann das Galli Theater Weimar weiter für sein Publikum spielen. Darüber informierte am Montag Theaterleiter Krispin Wich. So findet am Dienstag, 23. November, 20 Uhr, auch die Aufführung von „Orpheus – One Man Musical“ statt. Krispin Wich singt und spielt sich durch die dramatische Liebesgeschichte von Orpheus und Eurydike. Die live gesungenen Songs von Elvis Presley, Mick Jagger, Barbra Streisand, den Beatles und der augenzwinkernde Humor verleihen dem Stück bei aller Dramatik auch Leichtigkeit.