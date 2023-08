Ortschaftsrats-Sitzung am Mittwoch in Berlstedt

Berlstedt. Der Ortschaftsrat des Nordkreis-Dorfes trifft sich am Mittwoch erstmals nach der Sommerpause wieder.

Unter anderem mit der Zukunft des Tagungs-Ortes beschäftigt sich der Berlstedter Ortschaftsrat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause: Die „Festlegung von Zielen und Prioritätsvorstellungen zum Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses Berlstedt im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsanalyse“ steht am Mittwoch, 23. August, ab 18 Uhr auf der Tagesordnung. Zweiter wichtiger Punkt ist die Beratung und Empfehlung an den Stadtrat Am Ettersberg zum Thema Spielplatz-Neubau. Wie immer bekommen interessierte Bürger zu Beginn die Möglichkeit, Anfragen zu stellen, zudem informiert Ortschaftsbürgermeister Bernd Hegner (Freie Wähler) über Aktuelles im Dorf sowie den Ortsteilen Hottelstedt, Stedten und Ottmannshausen.