Ortslauf in Mellingen zu Gunsten der Flutopfer

Mellingen. Zum neunten Mal organisiert die Gemeinde Mellingen ihren Ortslauf. Die Startgebühren werden diesmal an Flutopfer gespendet.

Seine neunte Auflage erlebt am Sonntag, 12. September, der Mellinger Ortslauf. Start und Ziel ist das Feuerwehr-Gerätehaus an der Hainholzstraße. Das Meldebüro hat ab 9 Uhr geöffnet, 9.30 Uhr fällt der erste Startschuss. Zunächst sind im Halbstundentakt Kinder und Jugendliche über 400, 800 und 2021 Meter an der Reihe, 11.15 Uhr folgen die beiden Hauptläufe der Erwachsenen (fünf Euro Startgebühr) über 5 und 10 Kilometer. Jeder Teilnehmer bekommt Lauf-Shirt und Urkunde von der Teag sowie eine Bratwurst und ein Getränk spendiert.

Das komplette Startgeld wird die Gemeinde als aufgerundeten Betrag an die Flutopfer in Ahrweiler spenden. Parallel zum Lauf wird ein Tag der offenen Tür im wenige Meter entfernten Neubau der Mehrzweckhalle angeboten, wo Trockenbauer Silvio Kurtze Neugierigen das Gebäude zeigt.