Ortsteil-Bürger treffen im Zeughaus zusammen

Auch bei der Planung der diesjährigen Einwohnerversammlungen für die Ortsteile Bergern, München und Schoppendorf kam die Stadt Bad Berka nicht umhin, die Vorkehrungen zum Schutz vor Corona zu bedenken. So kann in den kleinen Bürgerhäusern der Ortsteile der Mindestabstand zwischen den Besuchern nicht gewahrt werden.

Ausfallen müssen die Informationsrunden allerdings nicht. Diesmal wird es für die drei Ortsteile eine gemeinsame Einwohnerversammlung im Saal des Bad Berkaer Zeughauses geben. Sie findet am 4. September ab 18 Uhr statt. Zur Sprache sollen dort insbesondere wichtige Stadtangelegenheiten und die Vorhaben der Stadt in den drei Ortsteilen kommen. Die Bürger haben Gelegenheit, mündliche oder vorab bereits schriftliche Fragen zu stellen. Anfragen in Schriftform sind bis zwei Arbeitstage vor der Sitzung bei der Stadtverwaltung Bad Berka einzureichen, auch per Fax (036458/55155) oder E-Mail (stadtverwaltung@bad-berka.de). Personen mit jeglichen Erkältungssymptomen sind von der Versammlung ausgeschlossen.