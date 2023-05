Ortsteileweg rund um Bad Berka wird eingeweiht

Bad Berka. Der Bad Berkaer Bürgermeister lädt am Sonntag zum gemeinsamen Wandern auf der ersten Etappe ein.

Mit einer öffentlichen Wanderung der ersten Etappe weiht Bürgermeister Michael Jahn (CDU) am Sonntag, 30. April, den Ortsteileweg rund um die Kurstadt ein. Treffpunkt ist 10 Uhr am Goethebrunnen, die Strecke beträgt rund 10,5 Kilometer und führt über Bergern und Schoppendorf zurück nach Bad Berka. Eine Besichtigung der Matt-Lamb-Kirche sowie Imbiss vom Rost in Schoppendorf gehören zum Programm. Insgesamt ist der in vier Etappen gegliederte Rundweg 46 Kilometer lang.