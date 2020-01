Anwohner und Ortsteilrat versuchen bisher vergebens, eine Gruppe von ständig Betrunkenen, die ungeniert in aller Öffentlichkeit ihre Notdurft verrichten, vom Rondell an der Zufahrt zur Bonhoefferstraße zu vertreiben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ortsteilrat befasst sich intensiv mit Ordnung und Sicherheit

Ortsteilrat und der amtierende Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich verstärken ihr Engagement gegen eine Gruppe in Weimar-Nord, die vielen Bewohnern ein Dorn im Auge ist. Am Donnerstag waren Vertreter von Polizei und Ordnungsamt eingeladen um auszuloten, was effektiv gegen die Männer und Frauen an der Kreuzung von Marcel-Paul- und Bonhoefferstraße unternommen werden könne.

Laut Ortsteilrat handelt es sich um Obdachlose aus der Ettersburger Straße sowie Erwachsene, die in Nord wohnen. Die Trinkgelage auf dem öffentlichen Platz würden regelmäßig eskalieren, indem aus der Gruppe heraus nicht nur an Bäumen oder Schildern uriniert werde und dementsprechend auch mit Kot verschmutzte Zellstofftücher liegen blieben. Zudem werde Passanten, die die Gruppe darauf ansprechen, auch Schläge angedroht, hieß es bei der Sitzung des Ortsteilrates. Die Polizei schreite regelmäßig ein, wenn sie alarmiert werde. Die Mittel sind begrenzt: Zeitweilige Platzverweise können die Beamten aussprechen. Das Ordnungsamt, das regelmäßig patrouilliere, könne zwar Knöllchen verteilen. Aber beim Treffen wurde klar: Bußgelder würden die Männer und Frauen nicht bezahlten, sondern die Strafen eher in Haft absitzen. Eine greifbare Lösung wurde nicht gefunden. Zumal niemand das Problem, das zuvor in der Hans-Eiden-Straße am Seniorenwohnen beheimatet war, nur räumlich verschieben will. Wichtigste Anregung an die Bürger war von Polizei und Ordnungsamt, Fehlverhalten mit Tag und Uhrzeit per Foto zu dokumentieren und die Behörden zu informieren. Die Polizeivertreter René Bolduan und Marcus Bürgel versicherten, dass die Angaben vertraulich behandelt würden. „Wir hoffen, dass sich mit einem eigenen Kobb das Problem im Sinne der Bürger lösen lässt“, sagte Olaf Merzenich. Der Ortsteilrat setzt darauf, dass durch Präsenz und ständige Beobachtung eine Art Selbstdisziplin eintreten könne. Auch beim Falschparken samt zugestellter Rettungswege und Wiesen im öffentlichen Raum sollten Bürger die Behörden informieren. Private Fotos mit Datum und Uhrzeit würden genauso behandelt, als wären sie von einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes, erläuterte Ute Stoll, Leiterin der Zentralen Bußgeldstelle. 2019 seien in Nord 379 Ordnungswidrigkeiten erfasst worden. Ebenso werde der fließende Verkehr regelmäßig überwacht. 2019 wären bei Messungen 1003 Fahrzeuge zu schnell gewesen. Ute Stoll nahm die Bürgeranregung mit, an der Marcel-Paul-Straße zeitweise Tempo-Displays zu installieren.