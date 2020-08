Ortsteilrat tagt öffentlich zum Anger-Spielplatz

Im Vereinshaus „Zur Linde“ am Ehringsdorfer Anger findet am 26. August die erste öffentliche Sitzung des Ortsteilrates nach der Sommerpause statt.

Ehringsdorf. Der Ortsteilrat Oberweimar-Ehrungsdorf stellt außerdem am 26. August die geplanten Aktivitäten fürs zweite Halbjahr vor

Nach einer kurzen Sommerpause meldet sich der Orteilrat von Oberweimar-Ehringsdorf am 26. August mit einer öffentlichen Sitzung zurück. „Wir widmen uns dem Spielplatz am Anger in Ehringsdorf, dazu haben wir Marc Friedrich vom Grünflächenamt zu Gast“, erläuterte die amtierende Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle. „Nach unseren Informationen plant die Stadt für 2021 hier Maßnahmen, dazu wollen wir Marc Friedrich befragen.“

Darüber hinaus geht es bei der Sitzung um eine Verschönerungsaktion auf dem Spielplatz, die im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen Engagements am 19. September stattfinden soll. Neben aktuellen Informationen von Ines Bolle geht es ferner um den Stand der Vorbereitungen zum Tag des Geotops am 20. September sowie um die Projekte und Aktivitäten des Ortsteilrates im nächsten halben Jahr.

Eine Anmeldung unter Telefon 03643/494399 oder info@ortsteilrat-oberweimar-ehringsdorf.de ist erwünscht. Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Mittwoch, 26. August, 19 Uhr; Vereinshaus „Zur Linde“