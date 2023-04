Osterfeuer im Weimarer Land

Weimarer Land. In diesem Jahr kann wieder ohne Einschränkungen Geselligkeit an den Osterfeuern im Weimarer Land genossen werden.

Bereits am Gründonnerstag, 6. April, lädt der Kirmesverein „Oberreißen Germania“ zum Osterfeuer ab 18 Uhr in den Saalgarten Oberreißen ein. In Stobra ist am Karfreitag, dem 7. April ab 17 Uhr ein Osterfeuer geplant. Veranstalter: Feuerwehrverein Stobra, Kegelverein. Am Ostersamstag, dem 8. April, lädt die Ölmühle in Eberstedt zum Osterfeuer mit Livemusik ab 19 Uhr ein und am Ostersonntag für die Kinder ab 12 Uhr zu Spielen, einer Eiersuche und zum Toben auf der Hüpfburg. Ebenfalls am Ostersonntag findet das Darnstedter Osterfeuer beim Vereinshaus statt. Ab 17 Uhr brennt der Rost, später das Feuer. Für die Kinder gibt es ein kleines Feuer, über dem Würstchen am Stock gebraten werden. Zudem hat der Osterhase für die Jüngsten kleine Überraschungen hinterlegt.