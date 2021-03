Osterschmuck auf dem Legefelder Kreisel

Bunten Schmuck trägt seit Donnerstag der Kreisverkehr in Legefeld. An der Ortsdurchfahrt brachten Erstklässler aus der Grundschule an den dortigen Sträuchern unter anderem Eier und Bänder an. Die Mädchen und Jungen wurden bei der vorösterlichen Aktion, die sie mit Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (Weimarwerk) durchgeführt haben, bestens von Polizeibeamten vor dem Verkehr auf der ehemaligen Bundesstraße gesichert.