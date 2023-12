Othello kehrt zurück ans DNT

Weimar Adewale Teodros Adebisis Inszenierung von Shakespeares Klassiker wird wiederaufgenommen, diesmal auf der Bühne der Redoute.

Ein Klassiker Shakespeares kehrt zurück auf den DNT-Spielplan: „Othello“ ist ab Freitag, 15. Dezember, 19.30 Uhr, in der Redoute zu sehen. In November 2022 feierte die Inszenierung von Adewale Teodros Adebisi Premiere am DNT. Verpackt in eine tragische Liebesgeschichte entwirft Shakespeare das Bild einer rassistischen Gesellschaft, in der der schwarze Othello trotz seiner Verdienste als störender Fremder abgestempelt wird. Sein Erfolg ruft erbitterte Neider auf den Plan – allen voran Jago, der eine Intrige spinnt, die Othello an der Treue seiner Frau zweifeln lässt. Der Getäuschte greift zum schlimmsten Mittel, um sich von diesem Zweifel zu befreien. Karten sind noch erhältlich.