Paketaktion für bedürftige Kinder in Bulgarien, Albanien und Mazedonien in Weimar gestartet

Weimar. Adventhaus in der Weimarer Gerberstraße öffnet wieder seine Türen für die Paketaktion „Kinder helfen Kindern“.

Das Adventhaus in der Gerberstraße 13 öffnet wieder seine Türen für die Paketaktion „Kinder helfen Kindern“. Diese bewährte Hilfe beschenkt arme und bedürftige Kinder in Osteuropa in der Weihnachtszeit, in diesem Jahr in Bulgarien, Albanien und Mazedonien.

Das Besondere an dieser Aktion ist, dass auch gebrauchte, aber gut erhaltene Dinge wie Plüschtiere oder Spielsachen verschenkt werden dürfen. Die Kinder lernen beim Packen, dass Abgeben und Teilen Sinn ergibt und sogar Freude bereitet, gerade wenn man mit Freunden zu Hause, im Kindergarten, in der Schule oder im Hort gemeinsam Pakete packt und gestaltet, heißt es. Trotzdem gehören neben den Spielsachen, auch Schulbedarf, Wärmespender, Hygieneartikel und Süßigkeiten in den Karton. Das Porto beträgt acht Euro.

Die dahinterstehende Hilfsorganisation – der Verein „ADRA“ – führt zusätzlich Maßnahmen vor Ort und zur Verbesserung von Lebensbedingungen von Kindern durch. In der Annahmestelle werden leere, spezielle Kartons ausgeteilt und dort dann gefüllt wieder abgegeben.

Die Öffnungszeiten sind sonntags und mittwochs, jeweils 15 bis 17 Uhr, noch bis einschließlich 26. November.