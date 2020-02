Die semistationäre Einrichtung der Stadt Weimar, hier an der Umgehung bei der Marienhöhe, steht in der kommenden Woche Am Burgholz.

Weimar. Teure Fotos nimmt der Panzerblitzer in der kommenden Woche an der Bushaltestelle zwischen Oberweimar und Taubach auf.

Panzerblitzer Am Burgholz

Eine kleine Reise durch die Stadt unternimmt der semistationäre Blitzer am Montag. Er soll in der kommenden Woche in Taubach Am Burgholz zu rasante Fahrer bremsen. Der Siedlerverein beklagt regelmäßig, dass es für Fußgänger schwer ist, die Straße an der Bushaltestelle zwischen Taubach und Oberweimar zu überqueren. Bei Bedarf wird der Blitzer kurzfristig umgesetzt, betonte die Stadt.