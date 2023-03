Weimar. An dieser Stelle in Weimar wartet der Panzerblitzer ab der nächsten Woche auf Raser.

In dieser Woche verrichtet Weimars Panzerblitzer noch seine Dienste in der Industrie- und an der Nordstraße. Durch den Städtischen Ordnungsdienst werde die sogenannte semistationäre Einrichtung ab nächster Woche für 14 Tage in der Jenaer Straße, Höhe EJBW, aufgestellt. Darüber informiert die Stadt. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien aber jederzeit möglich, heißt es.