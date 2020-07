Holzdorf. Die Veranstaltungsreihe „Legende Holzdorf“ mit Vortrag, Führung und Konzert wird am Sonntag, 12. Juli, fortgesetzt.

„Paradiesgarten“ Holzdorfer Park

„Paradiesgarten“ ist das Motto des zweiten Abends der Reihe „Legende Holzdorf“ am Sonntag, 12. Juli, 18 Uhr. Die Reihe umfasst insgesamt fünf Termine. Stets wird der Abend mit einem kurzen Vortrag begonnen, führt über einen Spaziergang zu historischen, geplanten oder gerade umgesetzten Baumaßnahmen im Holzdorfer Landschaftspark, ruht in einer kulinarischen Pause mit Anekdote und kulminiert in einem maßgeschneiderten Konzert: „Die Legende erwacht!“ Der Abend mit dem Titel „Paradiesgarten“ wird mit Vortrag und Führung von Daniel Rimbach geleitet. Für die passende musikalische Umrahmung sorgen Mirjam Widman und Nora Thieler. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Für Besucher liegt ein Hygienekonzept zum Schutz vor Covid19-Infektionen vor.