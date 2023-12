Paradiesische Bastelzeit im Awo-Heim

Weimar Bewohner gestalten mit dem Team und Kindern weihnachtliche Dekoration in der Einrichtung in Weimar West

Einen besinnlichen wie fröhlichen Bastelnachmittag erlebten Bewohner des Awo-Seniorenheims „Am Paradies“ in dieser Woche in der Einrichtung in Weimar West. Organisiert hatte diesen der Awo-Ortsverein Weimar, der unter anderem die Bastelutensilien zur Verfügung stellte. An verschiedenen Stationen hatten die Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, zusammen mit Mitarbeitenden und Kindern Baumschmuck, kleine Geschenke oder weihnachtliche Dekoration zu basteln. Viel Vergnügen bereitete der Bastelnachmittag auch diesem Trio: Carolina (6 Jahre), Wolfgang Haase (75 Jahre, Bewohner des Seniorenzentrums) und Maximus (11 Jahre) zeigen hier ihre weihnachtlichen Werke.