Parallelen zur ersten deutschen Demokratie werden in Weimar erörtert

Weimar. Expertengespräch mit Andreas Braune und Christian Faludi im Weimarer Mon Ami.

Die erste Demokratie auf deutschem Boden vor gut einhundert Jahren hatte mit vielen Herausforderungen zu kämpfen: Der Erste Weltkrieg und das Ende der Monarchie prägten die Zeit ebenso wie der Aufbruch in die Moderne in Gesellschaft und Kultur sowie das Erstarken von Nationalismus und Rechtsextremismus. Gerade in Weimar spiegelte sich dies an vielen Stellen wider.

Und heute, einhundert Jahre später in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts? Welche Gefahren birgt der Rechtsextremismus, welche Parallelen lassen sich womöglich aufspannen und welche Spannungen lassen sich in unserer Gesellschaft erkennen? Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt zusammen mit der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte (GEDG) dazu ein, am Donnerstag, 15. Juni, um 18 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami mit den beiden Experten Christian Faludi, Historiker und Projektleiter der GEDG, und Andreas Braune, Politikwissenschaftler an der Universität Jena sowie Co-Leiter der Forschungsstelle Weimarer Republik, ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, teilt das Team der Thüringer Friedrich-Ebert-Stiftung mit.