Experimente im Chemieraum zum Tag der offenen Tür an der Park-Regelschule in Weimar.

Weimar. Umzug in neues Gebäude am Rathenauplatz steht im Sommer bevor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Park-Regelschule öffnet ihre Türen

Lebendig und vielfältig präsentierte sich die Park-Regelschule bei ihrem vermutlich letzten Tag der offenen Tür am Sophienstiftsplatz. Nach dem Stand der Bauarbeiten verschiebt sich zwar der einst für den Sommer geplante Umzug an den Rathenauplatz. Die Schule selbst will aber den nächsten Tag der offenen Tür möglichst schon am neuen Standort durchführen, notfalls eben auf einer Baustelle.

Auch wenn die Schulgemeinschaft ihr altehrwürdiges Haus liebgewonnen hat, freut sich Schulleiter Steffen Ludwig auf das dann sanierte Gebäude am Rathenauplatz. Denn besonders für die Wahlfächer gibt es dort räumlich viel mehr Möglichkeiten. Derzeit kann die einzige innenstadtnahe Regelschule nur zweizügig geführt werden. Anzeichen für einen Namenswechsel mit dem Umzug sieht der Rektor übrigens nicht: Er sei bei Lehrern und Eltern beliebt.