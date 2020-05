Weimar. Weimars unterirdisches Stollensystem kann vorerst nicht erkundet werden. Die Parkhöhle im Park an der Ilm bleibt noch geschlossen.

Parkhöhle noch geschlossen

Die Klassik Stiftung hat am Montag mit dem Bauhaus-Museum, dem Museum Neues Weimar und dem Nietzsche-Archiv erste Häuser wieder geöffnet. Schrittweise schließen sich bis zum 15. Mai weitere Museen an. Zu den Häusern, die aufgrund der räumlichen Gegebenheiten vorerst geschlossen bleiben müssen, gehört auch die Parkhöhle im Park an der Ilm. Das wurde jetzt aus der Klassik Stiftung mitgeteilt.