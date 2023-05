Parkregelschule Weimar lädt zum Tag der offenen Tür

Weimar. Am Freitag können Interessenten einen Blick in die Parkschule am Weimarer Rathenauplatz werfen.

Die Staatliche Regelschule – Parkschule in Weimar öffnet am Freitag, 12. Mai, ihr Pforten für Besucherinnen und Besucher und ermöglicht einen Einblick in das 135 Jahre alte Gebäude am Rathenauplatz, das seit seiner umfangreichen Sanierung bis 2021 nun mit modernen Unterrichtsräumen, Schulhof und Spielplatz Lernort von rund 300 Schülerinnen und Schülern ist. Auf Besucherinnen und Besucher wartet ein facettenreiches Programm. Neben der Präsentation von Unterrichtsergebnissen, Live-Experimenten und Produkten aus dem Schulalltag geben die Schauspieleleven der Schule in der Aula eine Kostprobe ihres Könnens. Zudem stehen Lehrer und Schulleitung Rede und Antwort, heißt es von der Parkschule. Beginn ist am Freitag um 14 Uhr.