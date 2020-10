Weimar: Partnerschaft wird gestärkt

Zur musikalischen Vesper wird in die Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) eingeladen.

Zur musikalischen Vesper laden die Kirchengemeinde und der Kirchenkreis Weimar am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, 18 Uhr, in die Herderkirche ein. Die Predigt hält Dekanin Anne-Kathrin Kruse aus Schwäbisch Hall. Dorthin bestanden in der Zeit der deutschen Teilung wichtige Verbindungen. Es singt der Jugendchor der Evangelischen Singschule unter Leitung von KMD Johannes Kleinjung.