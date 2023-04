Patti Smith kommt in die Weimarhalle

Weimar. Am 9. Oktober gastiert die „Godmother of Punk“ in Weimar.

Patti Smith gastiert am 9. Oktober in der Weimarhalle. Darüber informiert die Weimar GmbH. Nach der Rekord-Tournee 2022 macht die „Godmother of Punk“ mit ihrer Band im Herbst erneut für wenige Konzerte Halt in Deutschland. Das Besondere: Patti Smith hat kleinere Hallen und ganz besondere Orte ausgewählt, in denen ein eher intimer Kontakt zum Publikum hergestellt werden kann wie in Weimar. – Ein Ort, der ihr seit jeher wichtig sei und wo sie schon immer einmal auftreten wollte, heißt es. Karten gibt es noch im Netz.