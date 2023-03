„Paul und Gretel“ kommt nach Weimar

Weimar/Apolda/Jena/Erfurt. Seit Januar wird in Weimar und Apolda für das Musical „Paul und Gretel - Kein Märchen“ geprobt. Am Sonntag kommt die vertonte Lebensgeschichte des „Predigers von Buchenwald“ in Weimar auf die Bühne.

„Eine gewisse Aufregung ist da. Es wird spannend bei der Generalprobe am Freitag.“ Chorleiter Thomas Kissmann ist bereits seit Januar mit Herz und Seele in die Vorbereitungen des Musicals „Paul und Gretel – Kein Märchen“ involviert. Am kommenden Sonntag soll die Vertonung der Lebensgeschichte des „Predigers von Buchenwald“ Paul Schneider und seiner Frau Margarete erstmalig in Weimar aufgeführt werden.

Geprobt wird dafür seit Wochen in Apolda und Weimar mit Laienchören, die mittlerweile auf die stattliche Größe von insgesamt über 100 Sängerinnen und Sängern angewachsen sind: „Es singen Leute aus Weimar, Jena, Erfurt, Apolda und den umliegenden Dörfern mit. Allein über 20 Mitsängerinnen und Mitsänger kommen sogar aus Floh-Seligenthal bei Schmalkalden zu uns“, berichtete Chorleiter Thomas Kissmann.

Im Widerstand bis zum Tod: Der „Prediger von Buchenwald“

Am Freitag und am Samstag werden die Laiensänger auf 30 Musiker, Solisten, Schauspieler und weitere 100 Sängerinnen und Sänger aus dem mittelhessischen Hüttenberg zur gemeinsamen Generalprobe in Weimar treffen, um für die Aufführung am Sonntag um 16 Uhr in der Weimarhalle zu proben.

Paul Schneider wurde 1897 im heute nicht mehr existenten Dorf Pferdsfeld in Rheinland-Pfalz als Sohn eines Pfarrers geboren. 1910 zog die Familie in das mittelhessische Hochelheim, einem Ortsteil von Hüttenberg. Schneider kämpfte als Soldat im Ersten Weltkrieg. Während seines anschließenden Theologiestudiums in Tübingen lernte er seine zukünftige Frau Margarete Dieterich kennen, die er 1926 heiratete. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Schneider auf Wunsch der Gemeinde in Hüttenberg dessen Stelle.

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten schloss er sich der Bekennenden Kirche an, die sich gegen die Einflussnahme des Staates auf die Ausübung des christlichen Glaubens verwehrte. Da ihn deshalb die Hochelheimer Kirchenleitung nicht mehr als Pfarrer weiter tragen wollte, wechselte er auf eine Pfarrstelle in seine Hunsrücker Heimat, nach Dickenschied und Womrath.

In den folgenden Jahren geriet Paul Schneider wiederholt mit den NS-Machthabern in Konflikt, wurde mehrmals inhaftiert und schließlich 1937 im Weimarer Konzentrationslager Buchenwald zu Zwangsarbeit verurteilt. Wegen seiner Weigerung, beim morgendlichen Appell den Hitlergruß auszuführen, und seiner anhaltenden Verkündigung des Evangeliums wider die Verbrechen der Gefängnisaufseher wurde er gefoltert und schließlich ermordet.

Die Uraufführung des Musicals, komponiert von Peter Menger aus Gießen anlässlich des 125. Geburtstags von Paul Schneider, fand am 1. Juli 2022 in Hüttenberg statt. Von dort soll das musikalische Bühnenwerk an jedem Ort, an dem Paul Schneider lebte und wirkte, aufgeführt werden. So am kommenden Sonntag in Weimar. Adressiert ist es an Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene – ein Kinderchor bildet das Herzstück der Inszenierung.

