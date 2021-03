Das Herderzentrum am Herderplatz in Weimar.

Pause für „Forum am Vormittag“ in Weimar

Der Trägerkreis der Vortragsreihe „Forum am Vormittag“ hat das Programm für die Saison 2020/2021 abgesagt. Die Vorträge sollen im September wieder beginnen. Die Veranstalter wollen so einen Beitrag zur Eindämmung der Coronapandemie leisten, teilte der Trägerkreis mit. – Die ökumenische Vortragsreihe ist ein Gesprächsforum für Menschen in der nachberuflichen Lebensphase.