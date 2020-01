Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pelto-Bad ab Donnerstag wieder offen

Auf ungefähr 100.000 Euro hat die Polizei nun den Sachschaden geschätzt, den am Montag ein Feuer im Pelto-Bad in Sohnstedt angerichtet hatte. Ein Blockhaus, in dem bis dato Biobad und Kräutersauna eingeladen hatten, ist dabei nahezu vollständig ausgebrannt. Während der mehrstündigen Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann eine leichte Verletzung durch eingeatmetes Rauchgas. Unmittelbar vor dem Brandausbruch hatte eine Firma Wartungsarbeiten an den Öfen durchgeführt. Ob und wie dies zu dem Brand führte, müsse jetzt durch die Kriminalpolizei ermittelt werden, hieß es.

Das Pelto-Bad ist nach dem Feuer den Mittwoch über noch geschlossen. Ab Donnerstag, 30. Januar, soll die finnische Bad- und Saunalandschaft aber bereits wieder regulär geöffnet haben. Auch die für Freitag, 31. Januar, in Sohnstedt geplante Mitternachtssauna findet statt, teilten die Betreiber mit.