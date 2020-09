Weimars einziger Penny-Markt wird zum 28. November 2020 geschlossen. Das Unternehmen verhandelt über einen neue Standort in der Stadt.

Weimar. Rewe-Group verhandelt bereits über einen neuen Standort für den Discounter in der Kulturstadt

Penny-Markt in Weimarer Nordvorstadt wird geschlossen

Nach dem baubedingten Auszug des Marktes aus dem Classic-Center hat die Rewe-Group eine weitere Standort-Entscheidung in Weimar getroffen: Zum 28. November wird der Penny-Markt an der Marcel-Paul-Straße in der Nordstadt geschlossen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung.