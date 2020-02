Im Saal des Hofateliers in Niedergrunstedt haben der Jazz-Bassist Klaus Axenkopf und Peter Weidenbach Liszt eine Performance gegeben.

Niedergrunstedt. In Wohnzimmeratmosphäre haben Peter Weidenbach Liszt und Klaus Axenkopf im Hofatelier eine Performance gegeben

Performance begeistert im Hofatelier

Ein gut gestimmtes Publikum im gut gefüllten Saal – beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Veranstaltung, wie sie am Wochenende im Hofatelier in Niedergrunstedt stattgefunden hat. In Wohnzimmeratmosphäre trug Peter Weidenbach Liszt, begleitet vom Jazz-Bassisten Klaus Axenkopf, eigene Texte und Lieder sowie Texte und Lieder anderer mitunter sehr berühmter Autoren singend und sprechend vor. Das stimmte das Publikum, das die Performance mit viel Beifall aufgenommen hat, nachdenklich, heiter und mitunter auch einmal bitter.