Peta unterstützt Bürgerentscheid

Neumark. Die größte Tierrechtsorganisation Deutschlands, Peta, hat für Sonntag, 12. Juli, zur regen Beteiligung am Bürgerentscheid in Neumark aufgerufen. Die Neumarker stimmen dann darüber ab, ob der Bebauungsplan für die Erweiterung der Schweinehaltungsanlage der niederländischen Van-Asten-Gruppe vom Stadtrat wieder aufzuheben ist. Laut Peta erhöhe der Ausbau neben der systembedingten Tierquälerei auch die Gefahr weiterer Pandemien. Die Nachfrage nach Fleisch, Milch und Eiern fördere sogenannte Zoonosen wie Corona., also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragbar sind. red