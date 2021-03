Pfarrer Gloge festlich verabschiedet

Kranichfeld. Die Pfarrstelle in Kranichfeld soll schnell wieder besetzt werden

In einem festlichen Gottesdienst, der von Superintendent Henrich Herbst geleitet wurde, verabschiedete die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Kranichfeld am Sonntag ihren Pfarrer Philipp Gloge. Er hatte die Pfarrstelle Kranichfeld seit 2018 inne und setzt seinen Dienst in der Pfarrstelle Donndorf im Kirchenkreis Eisenberg fort, informierte der Superintendent. Seinem Dank für die geleistete Arbeit im Pfarrbereich schlossen sich der Vorsitzende des Kranichfelder Gemeindekirchenrates, Andreas Knobloch, die Mitarbeitenden und zahlreiche Gemeindeglieder an.

„Die Pfarrstelle Kranichfeld ist im Stellenplan des Kirchenkreises Weimar gut verankert. Die Ausschreibung im kirchlichen Amtsblatt ist bereits veranlasst, sodass ich hoffe, wir können Kranichfeld bald wieder besetzen“, betonte Henrich Herbst. In der Übergangszeit übernehme Pfarrerin Hermine Fuchs aus Niedersynderstedt die Vertretung. „Ich nehme viele Erfahrungen aus Kranichfeld mit und gehe gestärkt an meine neuen Aufgaben“, sagte Pfarrer Philipp Gloge im Gottesdienst.

Coronabedingt hatte der Gemeindekirchenrat den Gottesdienst als Hybridveranstaltung vorbereitet. Er konnte live im Internet mitgefeiert werden und ist dort weiterhin zu sehen.