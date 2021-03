Pfeiffer kehrt in seine alte Villa zurück

Weimar. Neue Gedenktafel für den Arzt und Prähistoriker aus Weimar in seiner Villa an der Gropiusstraße 8

Pünktlich zu seinem Geburtstag am 31. März ist Dr. med. Ludwig Pfeiffer (1842 – 1921) in sein Haus in der Gropiusstraße 8 in Weimar zurückgekehrt. Das Pockenvirus, gegen das er von hier aus Zeit seines Lebens ankämpfte, ist ausgerottet. Nun sorgt das Coronavirus dafür, dass die zu seinem Ehrentag organisierte Party nicht stattfinden kann.

Den geplanten Höhepunkt lässt sich Katharina Nowack, Kaufmännische Leiterin der Helios Versorgungszentren GmbH, nicht nehmen: „Wir erinnern mit der Anbringung einer Gedenktafel in unserem Foyer an den verdienstvollen Thüringer Arzt und Weimarer Bürger, der dieses schöne Gebäude in den Jahren 1883/84 als Wohn- und Praxissitz errichten ließ. Hundert Jahre nach Pfeiffers Tod findet wieder ärztliche Versorgung in dem hochwertig sanierten und modern eingerichteten Gemäuer statt.

Die Gedenktafel wurde von Prof. Klaus Nerlich entworfen, der dem Geheimen Medizinalrat und Geheimen Hofrat aus ganz anderem Grund verbunden ist: „Dr. Pfeiffer hat 15 Jahre lang an der Weimarer Kunstschule Anatomieunterricht für Maler und Bildhauer gegeben. Seine dafür gedruckten Lehrbücher sind heute noch ein ästhetischer Genuss und zeitlos aktuell.“

Die neue Gedenktafel für Ludwig Pfeiffer Foto: Christiane Weber

Die Porträtskizze auf der Tafel stammt vom Zeichner Norbert Kissel aus Gießen, der am 12. Mai einen Vortrag beim Freundeskreis des Stadtmuseums über den von ihm verehrten „Pionier der Steinzeitforschung“ halten wird. Das Gesamtprogramm zum Jahrestag steht unter der Schirmherrschaft der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, die im Internet bereits Videos zu Pfeiffers Lebensgeschichte veröffentlicht hat.

Zu den weiteren Veranstaltern zählen Ehringsdorf und Taubach, die Sophienhaus-Stiftung, die Grünen Wahlverwandtschaften, die Kötschberggemeinde, die Hainturmgesellschaft und nicht zuletzt der Absurde Chor der Weimarer Dadaisten.

„Wir alle hoffen, dass die nächsten Termine planmäßig stattfinden können und dass unser gemeinsamer Veranstaltungsflyer trotz des Lockdowns weite Verbreitung gefunden hat“, sagt Thomas Schröter als Kurator der Pfeiffer-Würdigung zum 100. Todestag. Das Faltblatt liegt in den Buchläden in der Weimarer Altstadt aus, die seit Mitte März wieder geöffnet sind.

Zum 180. Geburtstag Ludwig Pfeiffers im nächsten Jahr soll all das nachgeholt werden, was jetzt ausfallen musste. Dazu gehört auch die Enthüllung der Provenienzgeschichte eines kürzlich aufgetauchten Ölgemäldes, das den Jubilar in seinen Privaträumen zeigt. Dort erinnert nun eine Gedenktafel an ihn und seine Verdienste.