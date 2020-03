Pferde-Geburtstag in schwierigen Zeiten

Ein ungewöhnlicher Geburtstag wurde vor wenigen Tagen im Reiterhof Peter Fiala in Hopfgarten gefeiert. „Unser ältestes Pferd auf dem Hof ist 30 Jahre alt geworden“, erklärt Silke Reichmuth, Inhaberin des Landwirtschaftsbetriebes. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Eigentlich sei eine kleine Party mit den vielen Fans und Reitkindern geplant gewesen, die aber wegen der Kontaktsperre ausfallen musste. „Also haben sich Willi und sein Stallkumpel Six bei schönstem Sonnenschein eine Pferdegeburtstagstorte schmecken lassen“, so Silke Reichmuth. „Da unsere 48 Tiere als Schulpferde für Kinderreitunterricht ausgebildet sind, welcher im Moment nicht angeboten werden darf, sind wir froh über unsere Möglichkeiten der Robusthaltung auf der Weide.“

Für ausreichend Bewegung sei damit gesorgt, trotzdem stehe die tägliche Fütterung sowie die Kontrolle der Weiden und Tiere auf dem Programm. Nur ein begrenzter Personenkreis darf auf den Hof, also hänge die tägliche Notversorgung an denselben Personen. Während Jogger immerhin noch in den Park können, haben Reitschulen den Unterricht mit Schulpferden komplett einzustellen. „Rund 100 Reitschülern ab 7 Jahren, welche die Woche über auf unserem Hof reiten und nach der Schule ihre Freizeit beim Putzen und Pflegen der Pferde verbringen, haben wir abgesagt“, so Silke Reichmuth. Von Tränen berichteten die Eltern der Mädchen und Jungen vor allem, nachdem klar war, dass auch die Reiterferien zu Ostern ausfallen, auf die viele sich das ganze Jahr freuen.

Das Coronavirus bringe auch den Landwirtschaftsbetrieb mit Pension in eine noch nie da gewesene Situation. „Wir sind mit absolut berechtigten, aber scharfen und einschneidenden Maßnahmen der Behörden konfrontiert und wir sind aufgefordert, ihnen Rechnung zu tragen“, erklärte Silke Reichmuth: „Als Pferdesportler haben wir allerdings noch eine Aufgabe: Unsere Pferde im Rahmen des absolut Notwendigen zu versorgen und zu bewegen.“