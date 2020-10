Die Liszt-Gesellschaft am Denkmal im Ilmpark.

Weimar. Der Namenspatron der Weimarer Musikhochschule rückt mit dem 30-jährigen Bestehen der Franz-Liszt-Gesellschaft einmal wieder in den Fokus:

Pflege und Verbreitung von Liszts Werk in Weimar

Der Namenspatron der Weimarer Musikhochschule rückt einmal wieder in den Fokus: Vor 30 Jahren, am 21. Oktober 1990, wurde die „Franz-Liszt-Gesellschaft Weimar“ gegründet. Die Gründungsversammlung der heutigen „Deutschen Liszt-Gesellschaft“ fand damals auf Initiative des „Arbeitskreises Franz Liszt im Kulturbund der DDR“ statt. Zu ihren Gründungsmitgliedern zählten neben den Mitgliedern des Arbeitskreises auch namhafte Institutionen, Künstler und Wissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum, darunter auch Vertreter zweier weiterer deutscher Liszt-Gesellschaften. Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens veröffentlicht die Deutsche Liszt-Gesellschaft nun eine Jubiläumsschrift, die unter dem Titel „‚Vorbild Liszt‘ – ‚Die Deutsche Liszt-Gesellschaft 1990-2020“ eine kritische Zwischenbilanz ihres Wirkens zieht. Der Jubiläumsband wird am Samstag, 24. Oktober, auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Liszt-Gesellschaft vorgestellt, die im Rahmen der 38. Weimarer Liszt-Tage (22. bis 25. Oktober) geplant ist.

Zu den Zielen und Aufgaben der Deutschen Liszt-Gesellschaft zählen seit ihrer Gründung die Pflege und Verbreitung des Lisztschen Werkes, die Förderung der künstlerischen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Werk und Wirken Liszts, die Unterstützung der Weimarer Liszt-Sammlungen und die Unterstützung der Nutzung der Weimarer Altenburg als Zentrum kultureller Begegnung im Sinne Liszts. Im Laufe der drei Jahrzehnte ihres Bestehens konnte die Deutsche Liszt-Gesellschaft eine Entwicklung hin zu einem zunehmend differenzierteren Liszt-Bild und einer breiteren Anerkennung des umfangreichen Lisztschen Werkes feststellen. Doch noch immer sind wesentliche Fragen der Liszt-Forschung unbeantwortet, noch immer werden bedeutende Werke Liszts selten oder gar nicht aufgeführt und auch die Zukunft seines Weimarer Domizils, der Altenburg, ist ungewiss. Unter diesen Bedingungen stellt sich die Frage nach den Aufgaben der Zukunft rund um das Leben und Schaffen Franz Liszts, dessen Bedeutung als einer der zentralen Impulsgeber für die Kunst des 19. und 20 Jahrhunderts immer wieder neu zu entdecken ist.