Pflegekräfte in Bad Berka antworten auf freche Fragen

Die Zentralklinik Bad Berka hat ein neues Videoformat online gestellt. In 14 Folgen beantworten Schwestern und Pfleger „Freche Fragen an Pflegekräfte“. Gefragt wird unter anderem nach dem Berufswunsch in der Kindheit, ob sie lieber Mediziner geworden wären, was Patienten über sie sagen oder welche Arztserien sie gern schauen. Von dieser Woche an werden bis Ostern in regelmäßigen Abständen alle Videos auf www.zentralklinik.de online gestellt.

Bereits seit 2016 stellt die Klinik „Freche Fragen an Chefärzte“. Auch diese Veranstaltungsreihe, für die sich vor Corona das Haus Dacheröden in Erfurt öffnete, ist in diesem Monat ins Internet umgezogen. Zwölf Podcast-Folgen zu verschiedenen Erkrankungen und Therapien gibt es inzwischen.