Plan für neues Wohngebiet liegt aus

„Wohnen an der Grundschule – westlicher Ortsrand“: Unter diesem Titel plant die Landgemeinde Grammetal für die Ortschaft Isseroda ein Neubaugebiet. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung eines Bebauungsplanes, der noch bis einschließlich Freitag, 24. Juli öffentlich ausliegt – im Verwaltungsgebäude in Isseroda (Schloßgasse 19, Bauamt Zimmer 15) zu dessen Öffnungszeiten. Da die Gemeinde durch die Corona-Einschränkungen vorerst noch keinen allgemeinen Publikumsverkehr zulässt, ist eine Terminvereinbarung telefonisch (03643 / 83110) oder per Mail (bauamt@grammetal.de) notwendig. Es geht um eine Fläche, die im Norden von der Schlossgasse und im Süden vom Harzborngraben begrenzt wird und die rund 150 Meter breit ist. Obwohl es an die Bebauung entlang des Lindenweges angrenzt, zählt dieses bisher landwirtschaftlich genutzte Areal zum Außenbereich und benötigt deshalb den Bebauungsplan zur Erschließung und Vermarktung als Wohngebiet. Entstehen sollen hier 30 Einfamilienhäuser und am südlichen Rand einige größere Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. Während der Auslegungszeit des Planentwurfs haben neben den Trägern öffentlicher Belange auch alle sonstigen Interessierten die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen schriftlich zu hinterlegen.