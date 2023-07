Planung der Stadt: Weimars Humboldtstraße bleibt bis 2028 dunkel

Weimar. Stadt plant bis 2030 Ausgaben von 2,2 Millionen Euro für neue Beleuchtung. Nicht alle Wünsche gehen damit in Erfüllung:

Ein Dutzend Neubauprojekte, mit denen die Straßenbeleuchtung in Weimar verbessert werden soll, stehen im langfristigen Investitions- und Finanzierungsplan des Tiefbauamtes. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage im Stadtrat hervor, die jetzt erst schriftlich nachgereicht worden ist.

Der Investitions- und Finanzierungsplan sei bis ins Jahr 2030 ausgelegt und habe ein Volumen von 2,2 Millionen Euro. Vorgesehen seien Projekte in Taubach, Possendorf, in der Mozartstraße und in der Belvederer Allee, heißt es weiter mit dem Hinweis: „Unter Berücksichtigung finanzieller und personeller Ressourcen können die Projekte nur nach und nach abgearbeitet werden.“

Zudem wies die Verwaltung darauf hin, dass eine Verpflichtung zur Beleuchtung von Straßen und Wegen nur im Kontext mit der Verkehrssicherungspflicht bestehe, also Verkehrsteilnehmer vor Gefahren zu schützen, die nicht oder nicht ohne weiteres erkennbar seien. Für die Beleuchtung von Straßen und Wegen bedeute dies, dass beispielsweise Verengungen, Baustellen, Verkehrsinseln oder besonders schadhafte Wege auszuleuchten seien. Darüber hinaus empfehle der Kommunalversicherer KSA die Ausleuchtung der Straßen und Wege mit hohem Verkehrsaufkommen.

Eine Beleuchtung der Humboldtstraße zwischen Wohnbebauung und Einkaufsmarkt steht ebenso in dem Plan. Das Vorhaben sei aber frühestens ab 2028 eingeordnet, hieß es weiter. Bisher würden die Kosten bei einer konventionellen Erdverkabelung auf mindestens 130.000 Euro geschätzt. Bei einem Einsatz von Solarleuchten liegen die Ausgaben aktuell bei voraussichtlich 60.000 Euro. Anders als angedacht, gehe die Stadt derzeit nicht mehr davon aus, dass sich der Einkaufsmarkt an den Kosten beteiligt. Zu diesem bestehe in dieser Frage seit 2021 kein Kontakt mehr.