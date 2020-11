Verhandlungen zu Plattenweg bei Großobringen

Erneut steht der Plattenweg zwischen Großobringen und Wohlsborn, um den es in den letzten beiden Jahren kontroverse Diskussionen gab, im Fokus. In einer Gesprächsrunde mit der Unteren Verkehrsbehörde und dem Ordnungsamt des Landkreises will der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß (CDU), am Donnerstag erreichen, dass die aktuell geltende Komplettsperrung des Weges aufgehoben und dieser zumindest für Radfahrer sowie den landwirtschaftlichen Verkehr wieder nutzbar wird. Anstoß ist eine jüngst übermittelte Einschätzung der Landesregierung, dass es sich hierbei um einen Privatweg handele, so Heß.