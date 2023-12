Playfords live in Weimar: Alte Musik ganz weihnachtlich

„The Playfords“ spielen ein Weihnachtskonzert in der Jakobskirche in Weimar (Archivbild).

Weimar Das Weihnachtskonzert in der Jakobskirche bringt adventliche Renaissance- und Barockmusik zu Gehör.

„Nova! Nova!“ -- „Neues! Neues“ heißt es am Samstag, 9. Dezember, 18 Uhr, in der Weimarer Jakobskirche. Dort geben The Playfords ein Konzert mit weihnachtlicher Musik aus dem 14. bis 18. Jahrhundert. Es erklingen laut Ankündigung bekannte und weniger bekannte Melodien aus Deutschland, England, Frankreich und Spanien. Die Musizierenden spielen in der Tradition improvisierender Renaissance- und Barockmusiker. Mit ihrer Spielart wollen sie die ganze Palette weihnachtlicher Emotionen auszudrücken, von stiller Ergriffenheit bis zum ausgelassenen Freudentaumel. Tickets zu 18 Euro, ermäßigt 12 Euro, gibt es bis 8. Dezember in der Tourist-Information Weimar im Vorverkauf und danach an der Abendkasse.