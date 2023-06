Kinder und Jugendliche als Künstler – diesem Prinzip folgt das Feininger-Pleinair (hier ein Schnappschuss von 2022) auch in diesem Jahr.

Pleinair am Freitag in Mellingen

Mellingen. Zum 33. Mal folgen Schüler den künstlerischen Spuren Lyonel Feiningers.

Zum 33. Mal startet am Freitag, 30. Juni, das Schüler-Pleinair zu Ehren des Bauhaus-Künstlers Lyonel Feininger in Mellingen. Mehr als 160 Mädchen und Jungen nicht nur aus dem Weimarer Land, sondern aus verschiedenen Winkeln des Freistaates sind angemeldet, um sich von 9 bis 14 Uhr auf dem Anger sowie in diversen Straßen und Höfen des Dorfes kreativ zu betätigen. Sie setzen sich dabei, angeleitet von erfahrenen Künstlern und Kunstpädagogen, mit dem Wirken Feiningers auseinander – diesmal unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern! – Feininger und das Meer“.

Veranstalter der seit 1989 etablierten Reihe sind wie gewohnt der Kreis Weimarer Land, der Kunstverein Apolda Avantgarde und die Gemeinde Mellingen. Als Förderer sind einmal mehr die Sparkassenstiftung und die Teag mit im Boot. An den Stationen können die Schüler sich in Techniken wie Linolschnitt, Radierung, Aquarell oder Zeichnung austoben, Objekte aus Papier gestalten, ein Boot aus Holz bauen – und vieles mehr.

Die Organisatoren stellen die gelungensten Exponate des Pleinairs zu einer Ausstellung zusammen, die am Abend um 19 Uhr in der St.-Georg-Kirche in Mellingen eröffnet wird. Die Theater-AG des ortsansässigen Lyonel-Feininger-Gymnasiums führt dazu ein Stück auf.