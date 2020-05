Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Podcast: Die Bauhaus-Uni Weimar und die Stadt

Wie wirkt die Bauhaus-Universität in die Stadt hinein? Damit beschäftigt sich der zehnte Bauhaus-Podcast. Studenten, Mitarbeiter und Alumni organisieren Ausstellungen und Konzerte, eröffnen Bars oder temporäre Restaurants, sind also in vielerlei Hinsicht aktiv.

Im Podcast sprechen Frank Eckardt, Professor für Sozialwissenschaftliche Stadtforschung, und Hendrik Wendler, Alumnus und Begründer des Fassadenfestivals „Genius Loci“, über ihr Credo: Die Stadt müsse für Experimente Freiräume für Studenten offen halten. Juliane Seeber (Gründerwerkstatt „neudeli“) berichtet, wie diese Firmengründungen begleitet. Von dort stellen beispielhaft Clemens Wegener und Max Neupert ihr Geschäftsmodell „Chair.Audio“ vor.

www.bauhaus100.uni-weimar.de/podcast oder bei iTunes