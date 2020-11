Podien rund um „Rebellieren und Regieren“

Nach dem Auftakt der Radiosendungen „Rebellieren und Regieren“ mit Ministerpräsident Bodo Ramelow am Mittwoch auf Radio Lotte zum „Weimarer Rendezvous mit der Geschichte“ folgt am Donnerstag, 5. November, diesmal auf Radio F.R.E.I., gleich die nächste Diskussion: Dirk van Laak (Leipzig) und Anna Schober-de Graaf (Klagenfurt) diskutieren über „Der „kleine Mann“ als Rebell?“ (14-15 Uhr, 96,2 MHz). Seine Kulturnacht widmet MDR Thüringen (103,6 MHz) am Sonntag, 8. November, 22 bis 23 Uhr, dem Thema „Wie geht gutes Regieren und wie legitim sind Rebellionen? – Ein internationaler Vergleich“. Bis zum 26. November finden insgesamt sieben verschiedene Diskussionen zum diesjährigen Thema des Geschichtsfestivals statt, teils live, teils aufgezeichnet. Vor oder während den Live-Sendungen haben die Hörer die Möglichkeit, per E-Mail, Facebook-Nachricht oder Anruf Fragen zu stellen; bei Aufzeichnungen gilt dies bis zum Tag davor. „Das Volk sind wir“ heißt es am 11. November, 11 bis 12 Uhr, auf Radio Lotte (106,6 MHz). Weitere Live-Sendungen ebenfalls auf Radio Lotte befassen sich am 18. November mit „Punk in der DDR“ und am 25. November mit „Thomas Müntzer – fanatischer Rebell oder rebellischer Visionär?“ (jeweils 11-12 Uhr). „Vom Rebellieren und Scheitern“ berichtet der Abschluss am 26. November, 14 bis 15 Uhr, live auf Radio F.R.E.I..

Detaillierte Infos: www.weimarer-rendezvous.de