Weimar XVIII. Lyriknacht in der Stadtbücherei

Poetisches Schaffen und Jazz

Zur XVIII. Weimarer Lyriknacht wird am Freitag, 8. November, 20 Uhr in die Stadtbücherei eingeladen. Präsentiert werden zeitgenössische Texte, die einen Eindruck von der Vielstimmigkeit deutscher Gegenwartslyrik vermitteln. Im Rahmen der Veranstaltung geben Carolin Callies, Margaret Kreidl, Max Sessner und Sebastian Unger einen Einblick in ihr facettenreiches poetisches Schaffen. Abgerundet werden die literarischen Beiträge mit einem Programm des Jazz-Quartett AG Form. Die Berliner Band spielt genreübergreifende Musik mit Drums, Bass, Gitarren und Synthesizer. Durch den Abend führt die Erfurter Dichterin Nancy Hünger. Die Weimarer Lyriknacht ist eine gemeinsame Veranstaltung der Literarischen Gesellschaft Thüringen e.V., des Lese-Zeichen e.V., der Stadt Weimar und der Jazzmeile Thüringen.

Karten an der Abendkasse