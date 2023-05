Martin Debes (links) und Jan Hollitzer sind am 10. Mai in Weimar zu Gast.

Politische Zwischenrufe in Weimars Literatur-Etage

Weimar. Chefreporter Martin Debes stellt in Weimar sein neustes Buch „Ach, Thüringen“ vor. Moderiert wird die Buchvorstellung von TA-Chefredakteur Jan Hollitzer.

Warum geschehen in unregelmäßigen Abständen ausgerechnet in Thüringen seltsame Dinge, die ganz Deutschland bewegen oder gar erschüttern? Weshalb konnten sich hier Jugendliche zu Rechtsterroristen radikalisieren und später als selbsternannter NSU unschuldige Menschen ermorden? Wieso steht hier der einzige linke Ministerpräsident gegen den extremsten aller extremen AfD-Funktionäre? Und warum wurde hier ein Regierungschef ohne Regierung gewählt?

Diese Fragen treiben Martin Debes, Chefreporter der Zeitungen der Funke-Medien in Thüringen, um: „Seit nunmehr einer Dekade denke ich über dieses Land und seine politischen Besonderheiten in der Wochenkolumne namens ‘Zwischenruf’ nach… Und weil manches, über das ich darin schrieb, bis heute nachwirkt, gibt es jetzt eine Auswahl der Texte in gebundener Form.“ 191 Seiten mit einem geseufzten „Ach, Thüringen“.

Neben den aktuellen politischen Themen widmet sich der 1971 in Jena geboren Journalist in seinem neusten Buch – 2014 erschien die Biografie der CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, 2021 „Demokratie unter Schock“ – auch Geschichten aus einem umtriebigen Leben: Wie er zum ersten Mal auf seiner billardgrünen Simson in den Westen fuhr und wieso er eine besondere Beziehung zu einem Gerät namens AKA Electric G 2000 FSB hat. Und er erzählt die Geschichte seiner Feigheit.

Am Mittwoch, 10. Mai, ist Martin Debes zu Gast in Weimars Literatur-Etage in der Markstraße. Moderiert wird die Buchvorstellung von Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen Zeitung. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostenfrei. Um Anmeldung unter www.thueringer-allgemeine.de/achthueringenweimar wird gebeten.