Polizei findet Drogen nach Wohnungsbrand in Weimar - Spinne verursacht Unfall

Weimar Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Weimar.

Ermittlungen zu Wohnungsbrand

Zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es am Sonntagmittag in der Weimarer Brunnenstraße. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von elektrischen Leitungen in der Wohnung aus. Ob es sich um einen technischen Defekt handelt ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Anwohner des Hauses wurden glücklicherweise nicht gefährdet und der Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt des Brandausbruches auch nicht zu Hause. Es entstand lediglich Sachschaden in der Wohnung. Allerdings erwartet den Mieter dennoch eine Anzeige: Beim Begehen der Wohnung durch die Polizeibeamten fanden diese die Drogen des 21-Jährigen.

Spinne verursacht Unfall

Eine Spinne im Auto erschreckte die Fahrerin des Kias heute Morgen so sehr, dass die 62-jährige von der Straße abkam. Beim Befahren des Stadtringes tauchte das Tier auf und das Unglück nahm seinen Lauf. Auf Höhe des Weimarer Hauptfriedhofes verriss die Weimarerin das Lenkrad, kam von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Zum Glück wurde aber nur der Wagen der Frau beschädigt. Verletzt wurden weder sie noch andere.

