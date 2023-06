Polizei in Weimar ermittelt wegen mehrerer Diebstahlsdelikte

Weimar. Die Polizei in Weimar ermittelt derzeit unter anderem wegen mehrerer Diebstahldelikte, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen ereignet haben.

Am Hermann-Brill-Platz wurde im Zeitraum vom 31.05.2023 bis 14.06.2023 ein Zigarettenautomat von Unbekannten aufgebrochen. Der oder die Täter durchtrennten nach Angaben der Polizei die Metallsicherung und hebelten dann den Automaten gewaltsam auf. Dabei wurden das Gehäuse und das Schloss zerstört. Anschließend wurden der gesamte Warenbestand, die Einnahmen und das Wechselgeld entwendet. Es fehlen Tabakwaren und Bargeld im Wert von 1795 Euro. Der Schaden am Automaten beläuft sich auf 1000 Euro.

Geldkassette aus Musik-Bar gestohlen

In der Zeit vom 11.06.2023 bis 14.06.2023 drangen unbekannte Täter in eine Musik-Bar in der Carl-von-Ossietzky- Straße ein. Laut Polizei half den Einbrechern eine unverschlossene Seitentür, welche durch körperliche Gewalt aufgedrückt wurde. Die Täter erbeuteten eine Geldkassette. Es entstand ein Schaden von 300 Euro.

Hochwertige Fahrräder gestohlen

In der Zeit vom 13.06.2023 (22 Uhr) bis 14.06.2023 4.45 Uhr) wurden von einem Grundstück am Baumschulenweg drei hochwertige Fahrräder entwendet. Die Räder waren in einem Schuppen untergestellt. Vermutlich kamen die Diebe über das Nachbargrundstück, auf welchem sich derzeit eine Baustelle befindet. Die Täter verließen unerkannt das Grundstück. Der Wert der drei Räder beläuft sich auf 9500 Euro.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Am Mittwoch informierte eine 66-Jährige die Polizei über einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung in der Meyerstraße. Die Frau hatte in einem Zimmer, welches zur Straße liegt, in der Zeit von 6 Uhr bis 21 Uhr ein Fenster zum Lüften geöffnet. In dieser Zeit stieg eine unbekannte Person in die Wohnung und stahl daraus ein Mobiltelefon, einen Laptop sowie den Reisepass der Geschädigten. Der Täter verließ den Tatort wie er ihn betreten hatte, durch das Fenster.

