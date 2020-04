Weimar. Erneut verschwanden am frühen Donnerstagmorgen in der Kulturstadt mehrere hundert Exemplare von TA und TLZ.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht Hinweise auf Zeitungsdiebe in Weimar

Vermutlich vorsätzlich wollten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen in Weimar mehrere hundert Leser dieser Zeitung um ihre täglich Lektüre bringen. Als wäre die Logistik in Corona-Zeiten nicht ohnehin schwierig zu organisierten, ließen sie im Stadtgebiet etwa 600 Exemplare der TA und 200 der TLZ mitgehen. Die Langfinger räumten zwischen 2 und 2.30 Uhr drei Ablageplätze, von denen sich die Zusteller ihre Zeitungen holen, komplett ab: in der Shakespeare-, der Rilke- und der Gutenbergstraße.

„Ähnliche Vorfälle ereigneten sich im April bereits mehrfach. Nimmt man den Wert der Zeitungen und den Aufwand für die Nachzustellung zusammen, hat sich der Schaden in den vergangene Wochen auf rund 8000 Euro summiert. Hinzu kommt die verständliche Unzufriedenheit bei den Lesern, die aufgrund der Diebstähle nicht immer die abonnierte Ausgabe erhalten können. „Wir setzen alles daran, dass trotz der Diebstähle jeder Leser seine Tageszeitung bekommt. Dabei kann es sich aber mitunter um andere Lokalausgaben handeln. In Weimar haben wir am Donnerstag auch auf Ausgaben für Apolda und Jena zurückgegriffen, die uns als Reserve zur Verfügung standen“, erläuterte der regionale Vertriebsleiter Sandro Voigt.

Die Zeitungsdiebstähle wurde bei der Weimarer Polizei zur Anzeige gebracht. Zeugen, die Hinweise auf die Zeitungsdiebe geben können, werden gebeten, sich bei der Weimarer Inspektion telefonisch unter 03643/8820 zu melden.