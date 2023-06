Polizei sucht in Weimar mit Fotos nach Ladendieb

Weimar. Ein Mann hat in Weimar Kopfhörer aus einem Elektronikgeschäft gestohlen. Die Ware war besonders gesichert.

Ein Unbekannter hat am 17. Dezember 2022 zwei Kopfhörer aus einem Elektronikgeschäft in der Friedensstraße in Weimar gestohlen. Laut Polizei befanden sich die Kopfhörer der Marke "Bose" in der Auslage und waren gegen Wegnahme besonders gesichert. Der Mann habe die Sicherung geöffnet und die Kopfhörer im Wert von knapp 390 Euro in seiner Jacke verstaut. Im Anschluss habe er den Markt verlassen.

Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Mann. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon: 03643 / 8820 bei der Polizei Weimar zu melden.

