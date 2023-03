Polizei sucht mit Foto nach einer vermissten 15-Jährigen aus Großobringen

Großobringen/Erfurt. Eine 15-Jährige aus Großobringen wird seit Dienstag vermisst. Die Polizei veröffentlichte jetzt ein Foto und sucht Zeugen.

Seit Dienstag wird die 15-jährige Sophia P. aus Großobringen vermisst. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich Sophia in Erfurt aufhält. Von einem Besuch in der Landeshauptstadt kam sie nicht zurück. Sie lebt in Großobringen in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche.

Zum Aussehen der 15-Jährigen:

1,53 Meter groß

schlanke Statur

schwarze lange Haare, welche sie mit einem Mittelscheitel trägt

rote Strähnen in den Haaren

grau-schwarzer Windbreaker

schwarz-blauer Schal

schwarze Jogginghose mit buntem Aufdruck

schwarze Turnschuhe

Hier veröffentlichte die Polizei ein Foto von Sophia P.

Sie ist wahrscheinlich mit einem blauen Rucksack oder einer schwarzen Umhängetasche unterwegs. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer etwas zum Aufenthalt oder zum Verschwinden von Sophia P. weiß, soll sich bei der Polizei Weimar melden.

