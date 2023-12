In Kromsdorf störte die Polizei ein Liebespaar. (Symbolbild).

Nächtliche Ruhestörung Polizei unterbricht Liebesspiel in Kromsdorf

Kromsdorf Anwohner meldeten der Polizei eine Ruhestörung in Kromsdorf. Beim Eintreffen vernahmen die Beamten laute romantische Musik.

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Apoldaer Polizei über eine nächtliche Ruhestörung informiert. Als die Beamten gegen Mitternacht in Kromsdorf eintrafen, kam es zu einer unerwarteten Situation.

Die Musik, welche die Polizeibeamten vernahmen, erinnerte nicht an eine Party. Eher romantische Klänge drangen laut in die Nacht hinein. Ein Mann öffnete die Haustür und gab an gerade beim Liebesspiel gestört worden zu sein.

Er kam dem Hinweis zur Nachtruhe nach und stellte die Musik leiser.

