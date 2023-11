Polizei Weimar fahndet öffentlich nach Schmuck-Dieb

Weimar. Offenbar im August habe der Mann in einem Weimarer Geschäft dicke Beute gemacht. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Beschuldigten, der am 18. August dieses Jahres, um 14.54 Uhr aus einem Goldschmiedegeschäft in der Geleitstraße in Weimar einen Goldring, 18 Karat, mit 16 Brillanten gestohlen haben soll. Das Schmuckstück habe einen Wert von 1300 Euro, teilt die Landespolizeiinspektion Jena unter verweis auf einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit.

Offenbar habe sich der unbekannte Schmuck-Dieb zuvor im Verkaufsraum des Weimarer Geschäfts bewegt. Zur Verschleierung seiner Tat, entnahm er vorab aus einem anderen Bereich der Auslage einen minderwertigeren Ring. Diesen habe er sodann mit dem Beutegut ausgetauscht, so ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Jena zum Tathergang.

Nun fahndet die Polizei Weimar nach dem männlichen, unbekannten Täter und bittet um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden.

Die Weimarer Polizei ist zu erreichen unter der Telefonnummer 03643/8820 oder per E-Mail an die Adresse pi.weimar@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0216633/2023.