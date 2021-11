Schwer verletzt auf winterglatter Straße - Unfall bei Weihnachtsbaum-Transport

Weimar. Diese Unfälle meldet die Polizei für die Region Weimar

Schwer verletzt bei Winterglätte

Am Freitag kam es gegen 10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Blutstraße in Weimar. Hier war ein 56-jähriger Mercedesfahrer vermutlich mit unangepasster Geschwindigkeit in Richtung Gedenkstätte Buchenwald unterwegs, als er plötzlich auf der überfrorenen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug drehte sich zunächst auf der Straße und kam dann nach rechts von dieser ab.

Hier stieß das Fahrzeug mit der Fahrerseite an einen gemauerten Wasserdurchlauf, wodurch das Fahrzeug wieder auf die Straße geschleudert wurde und zum Stehen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste im Klinikum Weimar aufgenommen werden. Der Mercedes musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Wasserdurchlauf wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf ca. 6000,- EUR.

Unfall an A4-Abfahrt mit einer Verletzten

An der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach kam es am Samstag gegen 12:45 Uhr zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Dort fuhr ein 71-jähriger Opelfahrer von Richtung Mönchenholzhausen in Richtung Eichelborn. An der Ampel an der Anschlussstelle missachtete der Fahrer das Rotlicht und fuhr in die Einmündung ein. Die 20-jährige Mercedesfahrerin, welche von der A4 kam und gerade bei grüner Ampel nach links in Richtung Mönchenholzhausen abbog, befand sich ebenfalls im Einmündungsbereich.

Es kam somit zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Fahrerin des Mercedes leicht am Knie verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 16.000,- EUR.

Unfall bei Transport des Weimarer Weihnachtsbaums

Am Freitag wurde der Weihnachtsbaum der Stadt Weimar unter Polizeibegleitung zum Markt in Weimar transportiert. Der Einsatz der Polizei war notwendig, da bereits während der Fällung des Baums in Tröbsdorf eine Vollsperrung nötig war und auch die Transportfahrt von Tröbsdorf zum Markt abgesichert werden musste. Trotz dieser Absicherung kam es bei der Fahrt zu einem kleinen Unfall durch das Transportfahrzeug. Dieses überrollte aufgrund der Länge des Gespanns in der Erfurter Straße in einer Rechtskurve einen Verkehrsleitpfosten, welcher beschädigt wurde.

